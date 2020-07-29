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Apple, Google и Microsoft: топ-10 самых дорогих брендов мира по версии Forbes

Самым дорогим брендом 2020 стала компания Apple. Второе место занял Google, а на третьем месте рейтинга — Microsoft.

Первая пятерка осталась неизменной с прошлого года. Однако есть ощутимые изменения в цене Facebook — стоимость соцсети уменьшилась на 21%.

  • Apple — $241,2 млрд (+17%);
  • Google — $207,5 млрд (+24%);
  • Microsoft — $162,9 млрд (+30%);
  • Amazon — $135,4 млрд (+40%);
  • Facebook — $70,3 млрд (-21%);
  • Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);
  • Disney — $61,3 млрд (+18%);
  • Samsung — $50,4 млрд (-5%);
  • Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);
  • McDonaldʼs — $46,1 млрд (+5%).

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Эксперты считают, что в следующем году рейтинг может иметь совершенно другой вид, поскольку пандемия изменила условия бизнеса и предприниматели должны жить в условиях новых реалий.

Ожидается, что цена компаний Netflix, PayPal и Amazon возрастет из-за большого спроса на услуги сервисов во время карантина по всему миру.

Топ самых богатых людей планеты

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в топ-10 самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Согласно данным Forbes Маск заработал $68,5 млрд, что позволяет ему занять восьмое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Источник: Forbes

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