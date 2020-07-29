Задержание боевиков ЧВК Вагнера – подробности и реакция Лукашенко

Под Минском правоохранители задержали более 30 наемников ЧВК Вагнера, среди которых также есть боевики “ДНР”.

Местные СМИ уже начали писать о дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, а глава Беларуси Александр Лукашенко уже созвал совещание по этому вопросу.

Что известно о задержании наемников, их личности и почему в МИД Беларуси вызывает посла Украины — читайте в материале Фактов ICTV.

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском

В ночь на 29 июля в санатории под Минском задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера. Еще один человек был задержан на юге страны.

Задержанные имели небольшие ручный клади, и на всех — три большие тяжелые чемоданы.

Они прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселились в одну из гостиниц. Должны были они выселиться 25 июля, однако выехали только 27 июля и в переехали в санаторий.

В санатории администрация рассказала, что мужчины ходили в одежде в стиле милитари. Спиртного не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались в стороне от других.

Одна из отдыхающих рассказала, что мужчин не видела, но о них ей рассказывала знакомая, которая работает в санатории.

— Я ей говорю: ну класс, вы там хоть потусите! Но знакомая ответила, что мужчины какие-то странные: на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят. И женщинами не интересуются, – заявила отдыхающая.

Что известно о задержанных вагнеровцах

Местное СМИ БЕЛТА опубликовало список задержанных боевиков.

Читайте: Задержанные под Минском боевики ЧВК Вагнера воевали в “ДНР”

Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г. р.; Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г. р.; Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г. р.; Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г. р.; Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г. р.; Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г. р.; Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г. р.; Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г. р.; Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г. р.; Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г. р.; Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г. р.; Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г. р.; Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г. р.; Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г. р.; Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г. р.; Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г. р.; Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г. р.; Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г. р.; Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г. р.; Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г. р.; Каримов Ринат, 15.08.1984 г. р.; Шубин Александр, 15.01.1996 г. р.; Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г. р.; Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г. р.; Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г. р.; Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г. р.; Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г. р.; Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г. р.; Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г. р.; Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г. р.; Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г. р.; Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г. р; Шацкий Артем, 30.07.1982 г. р.

Реакция властей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал экстренное совещание с членами Совета безопасности.

— Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным событием, которое произошло сегодня ночью. Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываться, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Конечно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения, — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси обиделся на российских журналистов и Telegram-каналы.

— Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виновны — хорошо, у нас нет никакой цели опорочить близкую нам страну, — отметил Александр Лукашенко.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что в стране усилят контроль массовых мероприятий.

— У задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности, — заявил Равков.

Послов Украины и РФ вызвали в МИД Беларуси

МИД Беларуси вызовет послов РФ и Украины в связи с задержанием боевиков российской ПВК Вагнера.

Посла Украины вызывают, потому что 14 из задержанных, были замечены ранее на Донбассе.

Соответствующее распоряжение поручил президент Беларуси Александр Лукашенко во время экстренного совещания Совета безопасности.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое является российской частной военной компанией. Группа принимала участие в войне на Донбассе на стороне “ДНР”, а затем в Сирии с 2014 года.

В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

ЧВК Вагнер не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц. Издание The Bell публиковало данные, которые свидетельствуют, что негласное курирование группы Вагнера осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

По данным издания, финансировали ЧВК государство и высокопоставленные бизнесмены, к последним относили петербургского ресторатора Евгения Пригожина.

Фото: Sputnik