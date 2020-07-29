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Факты / Мир / Россия

РФ посоветовала Украине “привыкнуть” к аннексии Крыма и вернула ноту протеста

В Министерстве иностранных дел России посоветовали Украине “избавиться от иллюзий и привыкнуть” к тому, что оккупированный Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России.

Такой ответ в ведомстве предоставили на ноту протеста, которую Министерство иностранных дел Украины передало из-за проведения Россией так называемого военно-морского парада во временно оккупированном Севастополе.

Саму ноту протеста вернули Украине, даже не рассмотрев ее.

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Кроме того, в РФ заявили, что они являются суверенным государством, которое имеет право организовывать на своей территории парады, празднования и другие мероприятия без согласования с другими странами.

Почему Россия получила ноту протеста от Украины

26 июля Черноморский флот РФ провел на территории временно оккупированного Севастополя так называемый военно-морской парад.

Украина осудила такой парад и передала в ответ ноту протеста. В частности, в украинском МИД заявили, что таким образом Россия в очередной раз нарушила нормы международного права.

Источник: РИА Новости

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