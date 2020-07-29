В Турции парламент принял закон с регулированием работы социальных сетей.

В среду одобрили закон, согласно которому социальная сеть, которой пользуются более 1 млн человек в Турции должна иметь своего представителя в стране. В большинстве случаев должность должен занимать гражданин Турции.

Это будет касаться тех случаев, если провайдер социальной сети находится за рубежом.

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Также будет отслеживаться оскорбительный контент. В случае нарушения, в течение 48 часов необходимо будет удалять его.

За несоблюдение правил страны владельцам социальных сетей необходимо будет платить штрафы в размере от $146 тыс. до $1,4 млн.

В последнее время в соцсетях появляется неприемлемый контент. Недавно в Египте к двум годам лишения свободы приговорили пятерых девушек-блогеров.

Их признали виновными в торговле людьми и пропаганде аморальности. Девушек обязали заплатить также штраф. Каждой придется отдать по 300 тыс. египетских фунтов ($18, 7 тыс.).

Источник: TBMM Genel Kurulu