Стала известна цена на американскую вакцину против коронавируса. Компания Moderna планирует установить ее на уровне $50-60.

По такой стоимости вакцина будет продаваться в США и в странах с высоким уровнем дохода, уточняют СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Эта цена предварительная и может измениться. Компания оценила свое вещество выше, чем конкуренты Pfizer и BioNTech. Последние планируют продавать вакцину по цене $19,5 за одну единицу.

Читайте: США будут поставлять вакцину от коронавируса в другие страны — Трамп

Сейчас Moderna проводит третий этап клинических испытаний вещества, которое является эффективным в борьбе с коронавирусом. Ее поддерживает правительство США. Страна выделила $500 млн для поддержки проекта.

Вакцина против коронавируса

С момента появления коронавируса и вспышки пандемии ученые из разных стран мира начали исследовать эффективность различных веществ в борьбе с коронавирусом.

Успеха в этом направлении достигли в США.

По прогнозам президента страны Дональда Трампа, спасительная вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года.

Источник: Financial Times