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Факты / Мир

Без тестов на коронавирус и обсервации: Болгария изменила правила въезда для украинцев

Болгария разрешила украинцам посещать страну без тестов на коронавирус с 31 июля.

Министерство здравоохранения Болгарии приняло решение разрешить туристам из Украины въезжать на территорию страны без документа, показывающего отрицательный тест на Covid-19.

Ограничения снимаются на период с 31 июля по 31 августа. Также не будет необходимости проходить 14-дневный карантин.

Читайте:  Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией с Covid-19

Однако в Украине действуют красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Болгария входит в “красный” список, после посещения которой украинцам необходимо проходить 14-дневную обсервацию.

Отпуск за границей 2020

Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Источник: Интерфакс-Украина

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