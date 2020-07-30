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Факты / Мир

Коронавирус в некоторых странах распространяется по вине молодежи — ВОЗ

В большинстве стран коронавирус распространяется по вине молодежи.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, молодежь не принимает необходимые меры предосторожности и теряет бдительность.

Согласно статистике коронавируса в мире, в Европе с каждым днем растет количество больных среди молодежи.

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Показатель заболеваемости среди молодежи начал расти в Нидерландах, Франции и Испании.

Власти некоторых европейских стран заявляют, что такой рост количества больных коронавирусом связан с тем, что молодежь пренебрегает правилами социального дистанцирования и ношения масок.

На днях глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что коронавирус является крупнейшей глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире.

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