Коронавирус в США: конгресс не будет переносить президентские выборы

В конгрессе США дату президентских выборов менять не намерены.
По словам лидера сенатского большинства республиканца Митча Макконнелла, выборы должны состояться 3 ноября.
Такого же мнения придерживается и лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.
Читайте: Будут голосовать не за Байдена, а против Трампа — чего ожидать от выборов в США
Право менять дату выборов есть только у конгресса, поэтому пока это невозможно.
Многие лидеры мнений в США предполагают, что Трамп боится проиграть Байдену, поэтому он и хочет оттянуть дату выборов.
Заявление Трампа появилось в Twitter 30 июля. Он призвал отложить проведение выборов президента в стране из-за карантина.
По его словам, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.
Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели Президентские выборы в США от издания The Economist.
Действующего президента Дональда Трампа предпочитает 9% избирателей.