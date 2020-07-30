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Факты / Мир

Коронавирус в США: конгресс не будет переносить президентские выборы

В конгрессе США дату президентских выборов менять не намерены.

По словам лидера сенатского большинства республиканца Митча Макконнелла, выборы должны состояться 3 ноября.

Такого же мнения придерживается и лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

Читайте: Будут голосовать не за Байдена, а против Трампа — чего ожидать от выборов в США

Право менять дату выборов есть только у конгресса, поэтому пока это невозможно.

Многие лидеры мнений в США предполагают, что Трамп боится проиграть Байдену, поэтому он и хочет оттянуть дату выборов.

Заявление Трампа появилось в Twitter 30 июля. Он призвал отложить проведение выборов президента в стране из-за карантина.

По его словам, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели Президентские выборы в США от издания The Economist.

Действующего президента Дональда Трампа предпочитает 9% избирателей.

Источник: Интерфакс

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