Штамм коронавируса, который обнаружили во вьетнамском городе Дананга, не является более агрессивным и не несет большую опасность для здоровья и жизни людей.

Вариант Covid-19, который обнаружили в городе, по влиянию на организм человека похож на те вирусы, которые фиксируют в других странах мира.

— Нет никаких доказательств того, что мутации увеличивают или уменьшают его вирулентность, а также способствуют появлению большего количества симптомов, — подчеркнул представитель ВОЗ во Вьетнаме Пак Кидонг.

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Сегодня наиболее распространенная мутация коронавируса в мире — D614G. Пока неизвестно, этот ли штамм вызвал вспышку заболеваемости во Вьетнаме, которая фиксировалась в последнее время.

Новые штаммы коронавируса

За время пандемии ученые всего мира стали сообщать о появлении штаммов коронавируса, которые более опасны для здоровья и жизни человека.

Неблагоприятный прогноз сделали исследователи из Сингапура.

По их мнению, в ближайшее десятилетие в мире может возникнуть новый коронавирус, который также будет передаваться от животного к человеку и спровоцирует новую вспышку заболеваемости.

Источник: VN Express