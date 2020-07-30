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Факты / Мир

Продление ЧП в Италии и жесткий карантин в Румынии: коронавирус в мире 30 июля

За сутки коронавирусом в мире заболели 290 633 человека. В целом по состоянию на 30 июля зафиксировано 16 957 763 случая инфицирования.

С начала эпидемии выздоровели 9 904 579 пациентов, из которых 1 922 802 – в Бразилии. Это абсолютный рекорд на сегодняшний день.

Умерли в результате осложнений от Covid-19 – 665 486, то есть на 6,4 тыс. больше, чем вчера.

Где больше всего больных Covid-19:

  • США – 4 424 806;
  • Бразилия – 2 552 265;
  • Индия – 1 531 669;
  • Россия – 827 509;
  • Южная Африка — 471 123.

Страны-лидеры по количеству смертей от коронавируса:

  • США – 150 676;
  • Бразилия – 90 134;
  • Великобритания – 46 046;
  • Мексика – 45 361;
  • Италия – 35 129.

Приближается к пятому месту также Индия, где сейчас уже зафиксировано 34 193 смерти.

Украине в этом списке на 33 месте – между Боливией и Израилем.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Карантин в мире

Италия, которая сейчас на пятом месте в мире по количеству смертей Covid-19, решила продлить действие режима чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией до 15 октября.

А в Румынии ужесточили карантин. Ношение масок становится обязательным в переполненных общественных местах и в определенное время, которое будут утверждать окружные комитеты по чрезвычайным ситуациям.

Также запретили работу ресторанов и игровых залов ночью с 23.00 до 6.00.

Коронавирус в мире

За 29 июля коронавирусом в мире заболели 16 667 130 человек, а выздоровели на тот момент 9 703 211 пациентов.

Жертвами Covid-19, по данным Университета Джона Хопкинса, стали 659 045 человек.

Фото: Dreamstime

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