Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы

34 тыс. Человек собрал оппозиционный митинг в Минске кандидата в президенты Светланы Тихановськой. Это первая за 20 лет акция протеста, которая собрала все оппозиционные силы вместе.

Люди собрались в парке Дружбы народов в центре города.

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Кроме Тихановськой перед людьми выступила представитель штаба Виктора Бабарыко, которого на выборы не допустили.

Также слово имела Вероника Цепкало — жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало.

Новае відэа з дрону. Мора людзей! Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

В парке присутствовали местные правоохранители. Но в протесты они не вмешивались.

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.

Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.

Новой вспышки они получили после ареста кандидатов Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которого превысила 3 ​​км.

Источник: Еврорадио, Белсат

Фото: Еврорадио