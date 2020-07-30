Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы

34 тыс. Человек собрал оппозиционный митинг в Минске кандидата в президенты Светланы Тихановськой. Это первая за 20 лет акция протеста, которая собрала все оппозиционные силы вместе.
Люди собрались в парке Дружбы народов в центре города.
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Кроме Тихановськой перед людьми выступила представитель штаба Виктора Бабарыко, которого на выборы не допустили.
Также слово имела Вероника Цепкало — жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало.
Новае відэа з дрону.
Мора людзей!
Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB
— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
В парке присутствовали местные правоохранители. Но в протесты они не вмешивались.
Выборы в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.
Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.
Новой вспышки они получили после ареста кандидатов Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которого превысила 3 км.
Фото: Еврорадио