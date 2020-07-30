PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы

34 тыс. Человек собрал оппозиционный митинг в Минске кандидата в президенты Светланы Тихановськой. Это первая за 20 лет акция протеста, которая собрала все оппозиционные силы вместе.

Люди собрались в парке Дружбы народов в центре города.

Читайте: В Беларуси похитили сестру одной из главных оппозиционерок Вероники Цапкалы

  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
  • Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы
Протесты в Беларуси: в Минске более 30 тыс. человек вышли на улицы / 6 фотографий

Кроме Тихановськой перед людьми выступила представитель штаба Виктора Бабарыко, которого на выборы не допустили.

Также слово имела Вероника Цепкало — жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало.

В парке присутствовали местные правоохранители. Но в протесты они не вмешивались.

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.

Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.

Новой вспышки они получили после ареста кандидатов Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которого превысила 3 ​​км.

Источник: Еврорадио, Белсат

Фото: Еврорадио

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка