В США развернули самолет из-за отказа двух пассажиров соблюдать масочный режим.

Инцидент произошел во время выполнения внутреннего рейса авиакомпанией Delta Airlines из Детройта в Атланту.

Представители экипажа попросили двух пассажиров использовать защитные средства. После того, как они отказались, пилоты развернули самолет. Транспортное средство уже отъехало от ворот, но не успело взлететь.

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Пассажиров, которые отказались выполнять требования перевозчика, высадили. После этого самолет с опозданием, но все же вылетел в пункт назначения.

Рекомендации касательно ношения масок

Из-за пандемии коронавируса обязательным во многих странах мира стало ношение маски. Сначала защитное средство рекомендовали носить везде, но позже ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения масок.

С июня защитные средства рекомендовали носить в общественном транспорте и магазинах.

Кроме того, их должны использовать все медики во время пребывания на работе.

Источник: The Denver Channel