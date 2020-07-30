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Факты / Мир

В Азербайджане запретили новости о смерти медиков и журналистов от Covid-19

В Азербайджане представителям средств массовой информации запретили публиковать новости о смертях врачей и журналистов от коронавируса. Запрет действует и на публикации о смерти медиков.

За подобные материалы редакции и отдельных корреспондентов будут наказывать.

Хотя пока о мерах наказания и о причинах подобного решения информация не уточняется.

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О том, что существует такая внутриредакционная инструкция, тайно сообщил один из представителей местных СМИ.

Кроме того, многие издания страны сообщили о смерти от Covid-19 редактора местного телевидения, а позже удалили эти публикации. Удаление новостей о смерти журналиста от коронавируса активно обсуждалось в соцсетях страны и вызвало бурю критики в адрес СМИ.

Запрет на информацию о коронавирусе

В мае Белый дом запретил представителям рабочей группы по коронавирусу давать любые показания во время слушаний в Конгрессе.

О причинах такого решения не сообщалось.

При этом на тот момент, как и сейчас, ситуация с Covid-19 в стране была сложной: фиксировался большой суточный прирост и много смертей.

Источник: JAMnews

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