РФ спешит стать первой страной, которая разработает вакцину против коронавируса. Страна планирует одобрить один из препаратов до 10 августа 2020 года, хотя до этого не заявляла об успехе тестирования образцов.

Речь идет о веществе, которое разработали в Институте Гамалеи в Москве.

Вакцину одобрят в ближайшее время и разрешат ее использовать гражданам страны, сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует исследования РФ в области вакцин. Первыми препарат получат медики.

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— Это как запуск спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия получит ее первой, — уточнил глава фонда Кирилл Дмитриев.

В то же время ранее РФ не делилась никакими результатами исследования и тестирования вакцины, из-за чего возникает риск небезопасности препарата для людей. В СМИ предположили, что спешка связана с давлением со стороны Кремля.

Вакцина против коронавируса

С момента появления коронавируса ученые со всех стран мира начали исследовать потенциал различных веществ в борьбе с вирусом.

О первых достижениях в этом направлении заявили в США. По словам президента страны Дональда Трампа, спасительная вакцина может появиться до конца 2020 года.

Уже и стала известна стоимость вакцины против коронавируса. Компания Moderna, которая разработала вещество, планирует установить ее на уровне $50-60.