До 15 августа продлила ограничение для въезда иностранцев Хорватия.

От тех, кто въезжает в страну и в дальнейшем будут требовать прохождения 14-дневной самоизоляции или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщило посольство Украины в Хорватии.

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В то же время, право на въезд в Хорватию имеют следующие категории украинском:

медики и ученые, которые исследуют коронавирус;

перевозчики;

лица, следующие транзитом;

лица, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес, но с документами, подтверждающие цель визита;

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит въезд.

Болгария упрощает въезд

Болгария разрешила въезд украинцам в страну без тестов на коронавирус с 31 июля. Ограничения снимаются до 31 августа. Также не будет необходимости проходить 14-дневный карантин.

Болгария входит в красный список Минздрава Украины, после посещения которой украинцам необходимо проходить 14-дневную обсервацию.

Источник: Посольство Украины в Хорватии