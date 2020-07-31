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Факты / Мир

Более $2 тыс. за унцию: цена на золото побила исторический рекорд

Впервые в истории унцию золота продали более чем за $2 тыс.

Стоимости $2 005,4 достигли в ходе торгов 31 июля, в то же время средняя цена за унцию драгоценного металла была $1 955,1.

В июле золото постоянно дорожало и в последний день месяца достигло максимальной цены.

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Такую стоимость драгоценного металла эксперты связывают с падением экономики США из-за коронавируса, квартальное падение составило 32,9%.

Цена на золото

27 июля золото продали по рекордной цене — $1 943 за унцию. Это был самый высокий показатель в истории. Сейчас это значение побил рекорд пятницы.

Подобная ситуация на рынке наблюдалась в 2011 году.

Тогда за сложных отношений Китая и США стоимость драгоценного металла выросла.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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