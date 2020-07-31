В пятницу, 31 июля, в Португалии высокоскоростной поезд потерпел крушение. В результате погиб один человек, еще 50 пострадали.

Um morto e dezenas de feridos, alguns deles com gravidade, é o resultado provisório de um acidente com comboios ocorrido ao início da tarde de hoje em Soure #acidente #comboios #Soure https://t.co/ag9mBPnmT6 pic.twitter.com/imhPz02Bb6 — DIÁRIO AS BEIRAS (@asbeiras) July 31, 2020

По информации СМИ, в вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра.

Железнодорожное движение там временно приостановлено.

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Согласно предварительным данным, поезд столкнулся с машиной ремонтных служб.

Недавно в американском городе Темпа, штат Аризона произошла масштабная железнодорожная авария, в результате чего был частично разрушен мост.

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся: к ликвидации последствий пожара привлечены десятки спасателей.