Вагнеровцы в Минске: Украине выдали списки, Кремль открещивается от задержанных россиян

Беларусь передала Украине список из 33 россиян, задержанных в Минске ночью 29 июля.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Минск просит украинских правоохранителей проверить задержанных лиц на предмет участия в боях на Донбассе и участия в других преступлениях.
Белорусь уже открыла уголовное дело о подготовке теракта.
Позиция Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 июля заявил, что пребывание россиян в Минске “никак не связано с самой Белоруссией или белорусскими делами”.
По его словам, задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и находились в столице соседнего государства проездом.
Ничего противозаконного они не совершали, заявил Песков и добавил, что Москва ожидает, что россиян в скором времени отпустят.
— Безусловно, безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно, — сказал Песков.
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Задержание вагнеровцев в Беларуси
29 июля в санатории Белорусочка под Минском белорусские силовики задержали 32 россиян, еще одного гражданина России задержали на юге республики.
Белорусские власти считают, что боевики прибыли в страну для организации массовых беспорядков во время выборов.
Спецслужбы Беларуси ранее получили информацию, что для дестабилизации обстановки в страну прибыли более 200 российских наемников.
Минск располагает данными, что задержанные боевики воевали на Донбассе в составе ЧВК Вагнер на стороне России. Это должны подтвердить в Киеве.
Источник: Коммерсант FM
Фото: Sputnik