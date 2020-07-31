Вагнеровцы в Минске: Украине выдали списки, Кремль открещивается от задержанных россиян

Беларусь передала Украине список из 33 россиян, задержанных в Минске ночью 29 июля.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Минск просит украинских правоохранителей проверить задержанных лиц на предмет участия в боях на Донбассе и участия в других преступлениях.

Белорусь уже открыла уголовное дело о подготовке теракта.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 июля заявил, что пребывание россиян в Минске “никак не связано с самой Белоруссией или белорусскими делами”.

По его словам, задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и находились в столице соседнего государства проездом.

Ничего противозаконного они не совершали, заявил Песков и добавил, что Москва ожидает, что россиян в скором времени отпустят.

— Безусловно, безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно, — сказал Песков.

Читайте: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников Вагнера

Задержание вагнеровцев в Беларуси

29 июля в санатории Белорусочка под Минском белорусские силовики задержали 32 россиян, еще одного гражданина России задержали на юге республики.

Белорусские власти считают, что боевики прибыли в страну для организации массовых беспорядков во время выборов.

Спецслужбы Беларуси ранее получили информацию, что для дестабилизации обстановки в страну прибыли более 200 российских наемников.

Минск располагает данными, что задержанные боевики воевали на Донбассе в составе ЧВК Вагнер на стороне России. Это должны подтвердить в Киеве.

Источник: Коммерсант FM

Фото: Sputnik