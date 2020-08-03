В мире продолжает расти количество больных коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились уже 18 017 556 человек, за сутки — более 150 тыс. новых случаев.

От осложнений, вызванных Covoid-19, умерли 688 350 больных, из них за минувшие сутки — более 2,8 тыс. С начала пандемии вылечились от заболевания 10 649 108 больных.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4 666 027;

Бразилия — 2 733 677;

Индия — 1 750 723;

Россия — 849 277;

Южная Африка — 511 485.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 154 841;

Бразилия — 94 104;

Мексика — 477 46;

Великобритания — 462 86;

Индия — 37 364.

По состоянию на 3 августа Украина по количеству больных занимает 33 место в мире. Согласно статистике, количество инфицированных составляло 72 168.

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Карантин в других странах

Некоторые страны постепенно ослабляют карантин, некоторые — наоборот усиливают. В частности, Великобритания с 8 августа снова введет обязательный масочный режим в закрытых общественных пространствах.

А в Польше даже готовы увеличить штрафы за несоблюдение ограничений.

В Италии продлили действие режима чрезвычайного положения в связи с пандемией до 15 октября, а в Румынии усилили карантин. Теперь там нужно носить маски в переполненных общественных местах.

Между тем, границы стран ЕС до сих пор остаются закрытыми для Украины. Граждане стран, которые попали в специальный список, имеют право на свободное пересечение границы еврозоны без дополнительных справок и обязательной обсервации.

Согласно статистике коронавируса в мире, 2 августа было зафиксировано 17 849 853 случаев Covid-19. Антилидерами по количеству смертельных случаев остаются США и Бразилия.