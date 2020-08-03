Новые экспресс-системы, которые планируют использовать в Британии со следующей недели, будут показывать результат на коронавирус за 90 минут.

С их помощью также будут проверять пациентов на наличие гриппа.

Сейчас тестирование на Covid-19 в большинстве случаев занимает до 24 часов, а иногда – до двух суток.

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Сначала почти полмиллиона новых тестов завезут в дома престарелых и в лаборатории, доступны всем они станут до конца года.

Лекарство от Covid-19

В Великобритании в июле успешно протестировали новое лекарство от Covid-19, которое уменьшает риски развития осложнений у больных и необходимость их подключения к аппаратам ИВЛ.

В частности, компания Synairgen предлагает использовать белок интерферон бета. Именно его человеческий организм производит, когда борется с вирусной инфекцией. Сейчас лекарство еще тестируют.