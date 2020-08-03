США вступают в новую фазу в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом заявила один из главных медицинских советников президента Трампа Дебора Биркс.

По ее словам, эта болезнь необычайно широко распространена по всей стране и представляет собой большую угрозу, чем когда вспышка началась впервые.

Она сказала, что это теперь затрагивает сельские районы, а также большие города.

— Сельские общины не застрахованы и должны носить маски и практиковать социальное дистанцирование.

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В США зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в любой другой стране.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, в Америке было подтверждено более 4,6 млн инфекций и не менее 154 834 смертей.

Статистика коронавируса в мире на 3 августа показывает, что зарегистрировано почти 18 млн случаев и не менее 687 072 случаев смерти.