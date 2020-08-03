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Факты / Мир

Трамп требует смертной казни для бостонского террориста Царнаева

Бостонскому террористу Джохару Царнаеву должны вынести смертный приговор.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как преступнику его отменили.

— Редко кто-нибудь заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев, — написал он.

Трамп заявил, что США не должны допустить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертной казни для Царнаева осталось в силе.

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Также президент добавил, что суд согласен с тем, что теракт в Бостоне был одним из худших со времен 11 сентября.

— Федеральное правительство должно добиваться смертной казни, — подытожил он.

Дело Царнаева и теракт в Бостоне

31 июля апелляционный суд США отменил смертный приговор террористу Джохару Царнаеву. Суд проведет повторное рассмотрение дела, поскольку он постановил, что присяжные, которые приговорили Царнаева к смертной казни, не были беспристрастны.

Джохар Царнаев совершил теракт 15 апреля 2013 года в центре Бостона во время марафона. Неподалеку от финишной черты прогремели два взрыва. Тогда погибли три человека и более 260 получили ранения.

Через несколько дней полиция нашла организаторов взрывов. Ими оказались Тамерлан и Джохар Царнаевы. При попытке задержания Тамерлан был ликвидирован, а Джохар ранен и арестован.

В 2015 году его приговорили к смертной казни. Он находится в тюрьме Флоренс в штате Колорадо.

Фото: Dreamstime

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