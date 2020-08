Бостонскому террористу Джохару Царнаеву должны вынести смертный приговор.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как преступнику его отменили.

Трамп заявил, что США не должны допустить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертной казни для Царнаева осталось в силе.

Также президент добавил, что суд согласен с тем, что теракт в Бостоне был одним из худших со времен 11 сентября.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost….

