Бостонскому террористу Джохару Царнаеву должны вынести смертный приговор.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как преступнику его отменили.

— Редко кто-нибудь заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев, — написал он.

Трамп заявил, что США не должны допустить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертной казни для Царнаева осталось в силе.

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Также президент добавил, что суд согласен с тем, что теракт в Бостоне был одним из худших со времен 11 сентября.

— Федеральное правительство должно добиваться смертной казни, — подытожил он.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Дело Царнаева и теракт в Бостоне

31 июля апелляционный суд США отменил смертный приговор террористу Джохару Царнаеву. Суд проведет повторное рассмотрение дела, поскольку он постановил, что присяжные, которые приговорили Царнаева к смертной казни, не были беспристрастны.

Джохар Царнаев совершил теракт 15 апреля 2013 года в центре Бостона во время марафона. Неподалеку от финишной черты прогремели два взрыва. Тогда погибли три человека и более 260 получили ранения.

Через несколько дней полиция нашла организаторов взрывов. Ими оказались Тамерлан и Джохар Царнаевы. При попытке задержания Тамерлан был ликвидирован, а Джохар ранен и арестован.

В 2015 году его приговорили к смертной казни. Он находится в тюрьме Флоренс в штате Колорадо.