Турция начала масштабное исследование, чтобы установить мутации коронавируса на территории страны.

По словам руководительницы Национальной справочной лаборатории вирусологии главного управления общественного здоровья Гюлай Коруклуоглу, это поможет понять сходство образцов вируса, которые получили в разные месяцы и отследить, произошли ли в них какие-то изменения.

— Важно понять, похож ли вирус марта на вирус в июне и имеет ли образец вируса, отправленный с юго-востока страны в апреле, сходные черты с теми, которые были собраны из Черноморского региона в том же месяце.

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Пробы для исследования собирали на территории всей страны в течение последних четырех месяцев. Результаты объявят примерно через месяц.

В мае этого года две мутации коронавируса обнаружили в Эстонии. Они уникальны и не встречаются в других странах.

Источник: Sondakika