Аксенов помогал боевикам во вторжении на Донбасс — Международная следственная группа по делу МН17

Международная следственная группа обнародовала перехваченные переговоры по делу о катастрофе Boеing-777 рейса MH17.

Оказалось, что в них фигурирует подконтрольный России так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. Это стало понятно из разговора, который обнародовали следователи.

В частности, когда в июле 2014 года украинские военные отвоевали Славянск, Краматорск, Бахмут, на помощь боевикам “ДНР” из аннексированного в то время Крыма направили подкрепление.

А помог в этом Сергей Аксенов, который утвердил поход крымского отряда на Донбасс с директором ФСБ России Александром Бортниковым.

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Еще одни записи свидетельствуют, что в середине апреля 2014 года отряд Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Боевики захватили Славянск, но бои с украинскими военными за город продолжались более двух месяцев.

Именно в это время Гиркин попросил о помощи у Аксенова через его помощника.

— Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую информацию дать. — Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы, чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам Восток. Нам нужна противотанковая артиллерия, танки, нормальные ПВО. Уже без ПЗРК мы не можем обойтись.

Известно, что Игорь Гиркин разговаривал с одним из подчиненных Аксенова и 8 июня 2014 года. В этом разговоре он просил военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом.

После обнародования этих записей в Международной следственной группе отметили, что это является еще одним доказательством того, что Россия поставляла свое оружие и военных на Донбасс.

Катастрофа Boеing-777 рейса MH17

17 июля 2014 над Донбассом произошла катастрофа МН17 — сбили Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли 298 человек — все пассажиры и весь экипаж.

За шесть лет расследования следователи пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой из бука, принадлежащий российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, место дислокации которой в Курске.