Еще в апреле Минздрав подготовил для Белого Дома презентацию программы, в которой говорилось о том, что уже в октябре все будут иметь доступ к вакцине от коронавируса. Это устраивало Дональда Трампа, который готовится к выборам в ноябре.

Однако эти сроки были перенесены. Теперь администрация Трампа настаивает на том, чтобы к концу года или в начале следующего обеспечить выпустит миллионов доз вакцины.

В то же время разработчики опасаются, что Трамп начнет давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточны данные о вакцине, чтобы дать по крайней мере ограниченное разрешение на ее выпуск до президентских выборов в ноябре 2020.

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Вакцина от Covid-19

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года, поскольку третий этап испытаний на завершающей стадии.

Он также сказал, что США занимаются изготовлением больших объемов вакцины, что сделает ее доступной как для американцев, так и для всего мира.

В то же время в ВОЗ не разделяют оптимизма американского лидера и говорят, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года.

Некоторые препараты уже начали тестировать на людях, но необходимо обеспечить безопасность и эффективность вакцины, что займет некоторое время.