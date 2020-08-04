В Британии посетителям ресторанов половину счета будет возмещать правительство

Британское правительство в августе 2020 года будет оплачивать половину цены блюд в ресторанах, пабах и кафе, чтобы поощрить людей посещать заведения во время кризиса.

Однако правительство будет платить за счета от £10 (361 грн) на человека.

Правительственная программа призвана поддержать бизнес и сохранить рабочие места, чтобы общепит мог пережить самый большой кризис в стране со времен Второй мировой войны.

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Во время карантина в апреле примерно 80% учреждений не работали, и 1,4 млн работников находились в принудительных отпусках.

Однако программа не покрывает счетов за алкогольные напитки. Хотя некоторые критики заявляют, что чиновникам следовало вычеркнуть заведения, которые продают вредную пищу.

— Главная цель нашей программы Есть не дома, чтобы помочь — это сохранение рабочих мест 1,8 миллиона поваров, официантов и менеджеров ресторанов, подтолкнув спрос, приобщив посещения, — заявил министр финансов Риши Сунак.

Фастфуд в Британии

В Великобритании планируют ограничить рекламу продуктов, содержащих много жира, сахара и соли.

Таким образом правительство планирует решать проблему ожирения, которое считается одним из факторов предрасположенности к коронавирусу.

Рекламу фастфуда хотят ограничить на ТВ и в интернете до 21.00.