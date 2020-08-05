Бейрут проигнорировал предупреждение о российской плавучей “бомбе” — эксперт

За годы до взрыва в Бейруте, который произошел во вторник, 4 августа, российский эксперт в области морских перевозок Михаил Войтенко публично предупредил, что в доках города стоит российская “плавучая бомба”.

Принадлежащее России грузовое судно Росус зашло в порт Бейрута в 2013 году по неизвестным причинам, возможно, из-за проблем на море на пути из Грузии в Мозамбик.

Власти Бейрута заблокировали его отплытие, и год спустя опасный груз – 2 750 тонн нитрата аммония — был выгружен и хранился в порту, сообщает сайт морского мониторинга Fleetmon.

Членам экипажа было запрещено выходить на берег по иммиграционным соображениям. Статус корабля и его экипажа пока неизвестен.

Михаил Войтенко, который живет в Таиланде, публично предупредил в июле 2014 года, что судно, которое, по его словам, принадлежало российскому оператору, фактически является “плавучей бомбой”.

Читайте: Взрыв склада в Бейруте. Как такое могло произойти в столице крупного государства и какие последствия

Войтенко сказал, что владельцы судна покинули корабль и его команду, а ливанские власти не смогли защитить смертоносный груз.

— Существует множество ограничений, положений и правил, которых следует придерживаться, когда речь идет о хранении взрывчатых веществ, таких как аммоний, но они просто хранили его на складе и забыли об этом, — рассказал он журналистам.

Войтенко сказал, что он не сразу понял, что мощный взрыв в Бейруте был связан с его предыдущими предупреждениями.

Взрыв в Бейруте

В результате разрушительного взрыва в Бейруте, который прогремел в порту, погибло не менее 100 человек и было ранено более 4 тыс. человек.

Власти заявили, что взорвались 2 750 тонн нитрата аммония, которые хранились на складе. Взрыв произошел, когда на складе происходили сварочные работы.

Источник: The Daily Beast

Фото: скриншот