Взрыв в Бейруте: последствия зафиксировал спутник (ФОТО)

Мощный взрыв в Бейруте 4 августа навсегда изменил облик столицы Ливана.

Президент страны Мишель Аун объявил общенациональный трехдневный траур.

Факты ICTV публикуют серию фотографий со спутника до и после взрыва в Бейруте.















На месте порта горы пепла: фото Бейрута из космоса до и после взрыва / 4 фотографии

Фото до были сделаны 25 января 2020, после — 5 августа.

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В результате взрыва погибли более сотни человек, раненых — почти 5 тыс.

Полностью разрушенный порт Бейрута был крупнейшим в Ливане и одним из главных на всей территории Ближнего Востока.

Повреждено примерно половину зданий в городе — 300 тыс. ливанцев остались без жилья. Также были немного разрушены российское и казахстанское посольство.

Губернатор города сравнил взрыв в Бейруте с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, назвав произошедшее национальной катастрофой.

Правительство Ливана выделил $66 млн на ликвидацию последствий взрыва в Бейруте, спасательные работы продолжаются.

Фото: Airbus Space