Взрыв в Бейруте: последствия зафиксировал спутник (ФОТО)

Мощный взрыв в Бейруте 4 августа навсегда изменил облик столицы Ливана.
Президент страны Мишель Аун объявил общенациональный трехдневный траур.
Факты ICTV публикуют серию фотографий со спутника до и после взрыва в Бейруте.
Фото до были сделаны 25 января 2020, после — 5 августа.
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В результате взрыва погибли более сотни человек, раненых — почти 5 тыс.
Полностью разрушенный порт Бейрута был крупнейшим в Ливане и одним из главных на всей территории Ближнего Востока.
Повреждено примерно половину зданий в городе — 300 тыс. ливанцев остались без жилья. Также были немного разрушены российское и казахстанское посольство.
Губернатор города сравнил взрыв в Бейруте с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, назвав произошедшее национальной катастрофой.
Правительство Ливана выделил $66 млн на ликвидацию последствий взрыва в Бейруте, спасательные работы продолжаются.
Фото: Airbus Space