Незначительные травмы: посол сообщил о пострадавших в Бейруте украинцах

Никто из граждан Украины серьезно не пострадал вследствие взрыва в ливанской столице Бейруте.
Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ и добавил, что есть украинцы, которые незначительно травмировались во время взрыва.
У людей порезы и ушибы, уточнил дипломат.
Пострадало имущество граждан Украины, которые живут в Бейруте. Власти работают над вопросом выделения помощи в восстановлении домов или квартир украинцев.
Посольство проверяет информацию о якобы двух украинских кораблях, которые могли находиться в районе взрывов, добавил Осташ.
Информации о возможных пострадавших украинских моряках пока нет.
Читайте: Взрыв склада в Бейруте. Как такое могло произойти в столице крупного государства и какие последствия
Взрыв в Бейруте
4 августа 2750 тонн нитрата аммония взорвалось в порту Бейрута, в результате чего по меньшей мере 100 человек погибли, пострадали более 4 тыс.
Украина заявила, что готова предоставить Ливану помощь, если она понадобится.
К месту взрыва в Бейруте могут отправить украинских спасателей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Фото: скриншот