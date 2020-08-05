Незначительные травмы: посол сообщил о пострадавших в Бейруте украинцах

Никто из граждан Украины серьезно не пострадал вследствие взрыва в ливанской столице Бейруте.

Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ и добавил, что есть украинцы, которые незначительно травмировались во время взрыва.

У людей порезы и ушибы, уточнил дипломат.

Пострадало имущество граждан Украины, которые живут в Бейруте. Власти работают над вопросом выделения помощи в восстановлении домов или квартир украинцев.

Посольство проверяет информацию о якобы двух украинских кораблях, которые могли находиться в районе взрывов, добавил Осташ.

Информации о возможных пострадавших украинских моряках пока нет.

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Взрыв в Бейруте

4 августа 2750 тонн нитрата аммония взорвалось в порту Бейрута, в результате чего по меньшей мере 100 человек погибли, пострадали более 4 тыс.

Украина заявила, что готова предоставить Ливану помощь, если она понадобится.

К месту взрыва в Бейруте могут отправить украинских спасателей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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