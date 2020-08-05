Более 273 тыс. новых случаев коронавируса в мире. Такая статистика заболеваний по состоянию на утро 5 августа. Общее количество зараженных достигло 18 466 594.

В то же время выздоровели уже 11 058 317 пациентов, больше всего в Бразилии — 2 142 467 человек.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 699 134 человека.

Где больше всего больных Covid-19:

США – 4 768 827;

Бразилия – 2 801 921;

Индия – 1 855 745;

Россия – 859 762;

Южная Африка – 521 318.

Мексика и Перу вплотную приблизились к пятому месту – там более 400 тыс. случаев заражения.

Страны-лидеры по количеству смертей от коронавируса:

США – 156 771;

Бразилия – 95 819;

Мексика – 48 869;

Великобритания – 46 295;

Индия – 38 938.

Украина за день сместилась в списке стран по количеству зараженных с 33 на 34 место, и сейчас находится между Израилем и Доминиканской Республикой.

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Карантин в мире

В Германии заявили о второй волне коронавируса. Местные врачи говорят, что она более слабая по сравнению с первой в марте — апреле.

А Эстония собирается выслать украинцев, которые нарушили правила 14-дневной самоизоляции.

Во время проверки выяснилось, что часть украинцев, которые прилетели в Таллинн 21 июля спецрейсом для работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции и выходила на работу.

Коронавирус в мире

По состоянию на 4 августа коронавирусом в мире заболели более 175 тыс. человек, общее количество зараженных составляло 18 193 291 случай.

Выздоровели на тот момент 10 852 611 пациентов, а жертвами Covid-19 стали 691 642 человека.

Источник: Университет Джонса Хопкинса