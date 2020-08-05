После взрыва Бейруту грозит нехватка продовольствия, без крова 300 тыс. человек

Взрыв в Бейруте оставил без жилья около 300 тыс. человек.
Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абуда.
Взрыв нанес ущерб половине города.
— От 250 до 300 тыс. человек остались сейчас без дома. Ориентировочная стоимость ущерба составила от $3 до $5 млрд, — заявил Абуда.
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Инженеры и технические команды еще не провели официальную оценку.
Разрушенный порт Бейрута — один из самых загруженных на Ближнем Востоке. Гавань расположена у подножия Ливанских гор и играет важную роль в экономике страны.
Из-за этого у страны может начаться проблемы с поставками продуктов — доставка происходила морским путем.
— Последствия взрыва создают трудности половины страны, — заявил президент Мишель Аун.
Взрыв разрушил четыре столичные больницы.
Before & After#BeirutBlast ???????? pic.twitter.com/EuxZnqNoNy
— INTELSky (@Intel_Sky) August 5, 2020
Взрыв в порту Бейрута
4 августа в порту города Бейрут произошел взрыв, разрушивший полгорода. По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония на одном из портовых складов. Взрыв вероятно произошел во время сварочных работ на складе, где находились химикаты.
Погибло более сотни человек, ранены более 3 тыс.
Место взрыва окружила армия Ливана, которая помогает разбирать завалы.