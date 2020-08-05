После взрыва Бейруту грозит нехватка продовольствия, без крова 300 тыс. человек

Взрыв в Бейруте оставил без жилья около 300 тыс. человек.

Об этом заявил губернатор Бейрута Марван Абуда.

Взрыв нанес ущерб половине города.

— От 250 до 300 тыс. человек остались сейчас без дома. Ориентировочная стоимость ущерба составила от $3 до $5 млрд, — заявил Абуда.

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Инженеры и технические команды еще не провели официальную оценку.

Разрушенный порт Бейрута — один из самых загруженных на Ближнем Востоке. Гавань расположена у подножия Ливанских гор и играет важную роль в экономике страны.

Из-за этого у страны может начаться проблемы с поставками продуктов — доставка происходила морским путем.

— Последствия взрыва создают трудности половины страны, — заявил президент Мишель Аун.

Взрыв разрушил четыре столичные больницы.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа в порту города Бейрут произошел взрыв, разрушивший полгорода. По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония на одном из портовых складов. Взрыв вероятно произошел во время сварочных работ на складе, где находились химикаты.

Погибло более сотни человек, ранены более 3 тыс.

Место взрыва окружила армия Ливана, которая помогает разбирать завалы.