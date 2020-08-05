Взрыв в Бейруте: Игорь Гречушкин был владельцем судна

Аммиачная селитра грузоподъемностью 2750 тонн, которая взорвалась в ливанском Бейруте, хранились на складе 12-го пирса 6 лет.

Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Как судно попало в Ливан

Судно Rhosus, которое перевозило под флагом Молдовы 2750 тонн селитры с грузинского Батуми в Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

Инспекция запретила кораблю покидать порт. У владельца судна был долг перед кредиторами, поэтому юристы смогли получить три ордера на арест Rhosus.

Часть моряков власти отпустили, а еще четырем членам экипажа запретили покидать судно, к моменту приезда сменного экипажа.

— Сначала на борту судна было восемь украинских моряков. После того, как они обратились к украинскому консулу, пятеро соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один русский, — отмечала исполнительный директор одесского фонда помощи морякам Наталья Кламм.

Их отпустили в сентябре 2014 года — владелец судна покинул корабль и моряков, находившихся на борту.

Риски хранения аммиачной селитры на борту судна заставили руководство порта переместить груз в один из складов в ожидании утилизации или продажи.

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Как произошел взрыв

На пирсе была инспекция, которая обнаружила ущелье через которое можно проникнуть на склад, поэтому поступил приказ закрыть пробел.

По предварительным результатам, взрыв произошел во время сварочных работ, которые должны были закрыть доступ внутрь, однако искры спровоцировали возгорание петард, а дальше пошла цепная реакция. Инфраструктура порта практически полностью разрушена.

Кто владелец судна

Судно Rhosus принадлежит кипрской компании Teto Shipping Ltd. Ее владелец — уроженец российского Хабаровска Игорь Гречушкин.

Сейчас он проживает на Кипре. Компания Teto Shipping Ltd прекратила свое существование в сентябре 2014 года.

Источник: LBCI