Август, 06, 2020 в 10:19

Экспресс-анализ видеозаписей взрыва в Бейруте разрешил сделать первоначальный вывод о мощности взрыва.

Группа специалистов из Университета Шеффилда оценила его мощность в 1 000-1 500 тонн в тротиловом эквиваленте, что примерно эквивалентно одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

— Каким бы ни был точный размер заряда, это, несомненно, один из крупнейших неядерных взрывов в истории, намного больше, чем любое обычное оружие, — прокомментировал взрыв профессор Энди Тайас, возглавлявший эту работу.

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Также он добавил, что специалисты проанализировали видеозаписи временной задержки между детонацией и приходом ударной волны в точках в нескольких сотнях метров от взрыва, и они в целом согласуются с таким размером заряда.

— Если это так, это будет означать, что мощность этого взрыва была, возможно, 10% от мощности бомбы в Хиросиме.

Ранее губернатор города сравнил взрыв в Бейруте с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, назвав произошедшее национальной катастрофой.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. На данный момент основной версией называют взрыв 2 750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна российского бизнесмена.