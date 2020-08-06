Facebook и Twitter наказали президента США Дональда Трампа и его кампанию за сообщения, в которых он утверждал, что дети почти неуязвимы к коронавирусу.

Facebook удалил пост — отрывок из интервью, которое он дал Fox News, — заявив, что он содержит вредоносную дезинформацию о Covid.

— Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей имеет иммунитет от Covid-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о Covid-19, — заявил представитель Facebook.

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Выступая по телефону в утреннем шоу Fox and Friends в среду, Трамп заявил, что пора открывать все школы по всей стране.

— Если вы посмотрите на детей, то они почти — и я бы сказал определенно — почти неуязвимы для этой болезни, — сказал глава Белого дома.

В рекомендациях общественного здравоохранения США ясно сказано, что у детей нет иммунитета к Covid-19.

Это был первый случай, когда социальный гигант предпринял меры по удалению контента, размещенного президентом, на основании своей политики дезинформации в отношении коронавируса, но не первый раз, когда он наказал Трампа за контент на его странице.

Затем Twitter сообщил, что заморозил аккаунт кампании Трампа, пока та не удалил твит.

До этого Twitter уже удалял посты Трампа — четырехминутное видео с речью президента об афроамериканце Джордже Флойде.

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