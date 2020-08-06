Граждане Катара не платят налоги и коммуналку

Катар — жемчужина Ближнего Востока. Еще 50 лет назад страна была пустыней, на которой кочевали племена. Сейчас это оазис спокойствия на Аравийском полуострове.

Алексей Кобзарь год назад работал в программе Утро в Большом Городе на ICTV и рассказывал зрителям об особенностях жизни в разных странах. А сейчас он живет в этой арабской стране.

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Населения Катара в настоящее время составляет почти 2,8 млн. Но только 12% из них — это жители. Остальные это экспаты. Но не все, кто рождается в Катаре становятся гражданами. Этот статус переходит по наследству только от отца.

Граждане страны не платят за газ, воду, электроэнергию.

— Это все гарантируется государством бесплатно. Единственное за что платят граждане — это интернет и мобильная связь, — рассказал Кобзарь.

Граждан Катара не могут уволить с работы. Также им больше платят, чем приезжим специалистам.

— Разница в зарплатах будет существенная. Приезжий менеджер будет получать около 10 тыс. реалов (примерно 70-75 тыс. грн. — Ред.), То гражданин Катара будет получать от 30 тыс., а это уже более 200 тыс. грн, — пояснил он.

Но больше всего нравится местным — это отсутствие налогов. Это стало возможно, потому что 50 лет назад в стране нашли залежи природного газа и нефти — это именно то, чем сейчас зарабатывает Катар.

Катар помог Украине

Девять тонн гуманитарной медицинской помощи передал Катар в мае Украине.

В грузе — средства индивидуальной защиты, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, щитки для лица и комбинезоны.