За сутки тестирование подтвердило коронавирус почти у 261 тыс. человек во всем мире. Общее количество зараженных Covid-19 по состоянию на 6 августа достигло 18 727 530 человек.

С начала пандемии выздоровели уже 11 300 702 человека, из которых 2 190 361 – в Бразилии.

Число жертв Covid-19 выросло до 706 041.

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Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США – 4 821 287;

Бразилия – 2 859 073;

Индия – 1 908 254;

Россия – 864 948;

Южная Африка – 529 877.

Где больше всего летальных случаев от коронавируса:

США – 158 171;

Бразилия – 97 256;

Мексика – 49 698;

Великобритания – 46 295;

Индия – 3 39 795.

В списке стран по количеству зараженных коронавирусом Украина на 34 месте – между Израилем и Доминиканской Республикой.

Карантин в мире

Азербайджан отменил СМС-пропуска для выхода из дома, введенные с 21 июня в рамках жесткого карантинного режима в 13 крупных городах и районах.

В частности, жители городов Баку и других городов и районов, входящих в так называемую оранжевую зону, где наибольшее количество заражений, отныне могут оставлять дома на любое время, не отправляя сообщений на специальный номер электронного правительства. До 5 августа такое разрешение давалось только раз в сутки на три часа.

Кроме того, в Баку и Сумгаите открылись пляжи на побережье Каспийского моря, но при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил.

Коронавирус в мире

Статистика распространения коронавируса в мире свидетельствует о том, что на 5 августа заболели 18 466 594 человека, а за сутки прибавилось более 273 тыс. больных.

На тот момент выздоровели более 11 млн пациентов, а умерли от осложнений почти 700 тыс. больных.