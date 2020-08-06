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Факты / Мир

Трое подростков с автоматами проникли на территорию резиденции Трампа

Трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащий президенту США Дональду Трампу.

Их арестовали после того, как в их рюкзаках обнаружили АК-47.

Подростки перелезли через забор Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции. Офицер подошел к ним, когда они сидели в машине в нескольких километрах к северу от курорта Трампа.

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После этого 15-летние подростки попытались скрыться от полицейского на своем автомобиле. Они оставили машину у Мар-а-Лаго и проникли на территорию курорта.

— Они не пытались войти в какие-то здания, они просто перепрыгнули через стену и попытались скрыться, — сказал сотрудник полиции.

В момент инцидента Трампа в поместье не было.

Подростки находятся в исправительном учреждении для несовершеннолетних, прокуроры решают вопрос о предъявлении им обвинений.

Нападение на Закарпатье

В Виноградове на Закарпатье во время ссоры четверо подростков напали на 12-летнюю девочку и избили ее.

Полиция установила, что обидчиками оказались двое 14-летних девушек и двое 15-летних ребят. Их уже допросили в присутствии родителей.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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