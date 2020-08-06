В Бразилии отказались от празднования Нового года из-за Covid-19

В Рио-де-Жанейро отказались от празднования Нового года 2020 из-за пандемии коронавируса.

Власти приняли решение о переносе традиционных торжеств на набережной Копакабана.

В ночь на 1 января 2021 года празднования будут рассредоточены по всему городу. Одна из вероятных площадок будет находиться возле статуи Христа-Спасителя.

Читайте: Штраф $386 в день — суд обязал президента Бразилии носить маску

Фейерверки и концерты будут транслировать прямом эфире.

Также но Новый год запланирована минута молчания по жертвам коронавируса.

Covid-19 в Бразилии

Бразилия уже более двух занимает второе место в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством случаев Covid-19.

По состоянию на вечер 6 августа в стране болеет более 2,1 млн граждан.

С начала пандемии Covid-19 президент Жаир Болсонару выступил против введения карантина. По мнению ряда специалистов, именно поэтому Бразилия стала “антилидером” среди латиноамериканских стран по динамике заболеваемости.

7 июля у Болсонару подтвердился коронавирус. Тогда президент отменил все запланированные поездки и начал лечение.