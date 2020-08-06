В Бразилии отказались от празднования Нового года из-за Covid-19

В Рио-де-Жанейро отказались от празднования Нового года 2020 из-за пандемии коронавируса.
Власти приняли решение о переносе традиционных торжеств на набережной Копакабана.
В ночь на 1 января 2021 года празднования будут рассредоточены по всему городу. Одна из вероятных площадок будет находиться возле статуи Христа-Спасителя.
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Фейерверки и концерты будут транслировать прямом эфире.
Также но Новый год запланирована минута молчания по жертвам коронавируса.
Covid-19 в Бразилии
Бразилия уже более двух занимает второе место в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством случаев Covid-19.
По состоянию на вечер 6 августа в стране болеет более 2,1 млн граждан.
С начала пандемии Covid-19 президент Жаир Болсонару выступил против введения карантина. По мнению ряда специалистов, именно поэтому Бразилия стала “антилидером” среди латиноамериканских стран по динамике заболеваемости.
7 июля у Болсонару подтвердился коронавирус. Тогда президент отменил все запланированные поездки и начал лечение.