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Факты / Мир

В Шанхае выписали штраф на $4,2 тыс. за курение

В районе Миньхан (Шанхай) администрацию цветочного и птичьего рынка оштрафована на 30 тыс. юаней (около $4,2 тыс.) за нарушение запрета на курение в общественных местах.

Это максимально возможный штраф, выписанный впервые после того, как с 1 марта 2017 года в Шанхае ввели полный запрет на курение в общественных местах.

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На местном телевидении вышел сюжет о многочисленных нарушениях на рынке.

Проверка показал, что там нет табличек о запрете курения, а вокруг большое число окурков. В административной зоне, где курение также запрещено, были установлены урны для окурков.

К слову, в прошлом году этот рынок уже штрафовали на 2,5 тыс. юаней ($362) за аналогичные нарушения.

Как Covid-19 влияет на курильщиков

1,3 млрд курильщиков в мире более уязвимы к развитию тяжелой формы осложнений от коронавируса.

ВОЗ запустила инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака. Ее цель — помочь людям бросить курить во время пандемии коронавируса

Источник: Shine

Фото: Dreamstime

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