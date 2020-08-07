Сотрудники Facebook будут работать удаленно до июля 2021 года. Такое решение приняло руководство компании из-за пандемии коронавируса.

Представитель Facebook Нека Норвилл заявила, что они прислушались к рекомендациям экспертов в области здравоохранения и правительства.

По ее словам, каждому сотруднику для организации домашнего офиса выделят по $1 тыс.

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Компания Google ранее тоже заявила, что продлит работу из дома до июля 2021 года, а Twitter продлила такой режим работы на неопределенный срок.

Реклама в Facebook

В США в конце июня разгорелся скандал — несколько мировых компаний отказывались от рекламы в Facebook из-за ненадлежащего контроля за содержанием публикаций.

Таким образом они выразили поддержку протестов против расизма и дискриминации.

Только за сутки компания Facebook потеряла более $7 млрд. Тогда Марк Цукерберг заявил, что обязательно изменят свою политику и запретит использование “языка ненависти” в рекламных объявлениях.