Еще 280 408 человек во всем мире заболели коронавирусом, а в целом по состоянию на 7 августа заразились уже 19 007 938 жителей планеты.
В то же время выздоровели 11 482 467 пациентов.
Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 713 406 человек.
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Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США – 4 881 974;
- Бразилия – 2 912 212;
- Индия – 1 964 536;
- Россия – 870 187;
- Южная Африка – 538 184.
Страны-лидеры по количеству летальных случаев:
- США – 160 090;
- Бразилия – 98 493;
- Мексика – 50 517;
- Великобритания – 46 498;
- Индия – 40 699.
Украина держится на 34 месте — между Израилем и Доминиканской Республикой — в глобальном списке стран по количеству зараженных Covid-19.
Карантин в мире
Черногория обновила список стран зеленой зоны. И в него попала Украина.
Это значит, что с 7 августа украинцы могут путешествовать в эту страну без ограничений. То есть не нужно делать ПЦР-тест на Covid-19.
В Польше заявили, что планируют открыть школы 1 сентября, несмотря на вспышку коронавируса.
При этом новыми правилами не предусмотрено обязательное ношение медицинских масок. Главная рекомендация для учеников – частое мытье рук и соблюдение других правил гигиены.
Коронавирус в мире
Статистика коронавируса в мире 6 августа свидетельствует о том, что за сутки прибавилось почти 261 тыс. больных – в целом 18 727 530 инфицированных.
Выздоровели на тот момент 11 300 702 человека, а количество умерших от осложнений Covid-19 составило 706 041.