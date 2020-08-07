Еще 280 408 человек во всем мире заболели коронавирусом, а в целом по состоянию на 7 августа заразились уже 19 007 938 жителей планеты.

В то же время выздоровели 11 482 467 пациентов.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 713 406 человек.

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Лидеры по количеству больных Covid-19:

США – 4 881 974;

Бразилия – 2 912 212;

Индия – 1 964 536;

Россия – 870 187;

Южная Африка – 538 184.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев:

США – 160 090;

Бразилия – 98 493;

Мексика – 50 517;

Великобритания – 46 498;

Индия – 40 699.

Украина держится на 34 месте — между Израилем и Доминиканской Республикой — в глобальном списке стран по количеству зараженных Covid-19.

Карантин в мире

Черногория обновила список стран зеленой зоны. И в него попала Украина.

Это значит, что с 7 августа украинцы могут путешествовать в эту страну без ограничений. То есть не нужно делать ПЦР-тест на Covid-19.

В Польше заявили, что планируют открыть школы 1 сентября, несмотря на вспышку коронавируса.

При этом новыми правилами не предусмотрено обязательное ношение медицинских масок. Главная рекомендация для учеников – частое мытье рук и соблюдение других правил гигиены.

Коронавирус в мире

Статистика коронавируса в мире 6 августа свидетельствует о том, что за сутки прибавилось почти 261 тыс. больных – в целом 18 727 530 инфицированных.

Выздоровели на тот момент 11 300 702 человека, а количество умерших от осложнений Covid-19 составило 706 041.