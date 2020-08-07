Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с материнской компанией TikTok ByteDance.

В указе говорится, что США должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты национальной безопасности.

— Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, — отметил Дональд Трамп.

Согласно приказу, через 45 дней любые транзакции в США с ByteDance будут запрещены.

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TikTok отрицает обвинения в том, что он контролируется правительством Китая, и делится с ним данными.

В четверг вечером президент США также издал следующее распоряжение о запрете WeChat, приложения, которое принадлежит китайскому технологическому гиганту Tencent.

Приобретение TikTok

С тех пор, как Трамп пообещал прошлую пятницу запретить TikTok, технический гигант Microsoft заявила, что ведет переговоры о приобретении операций китайского приложения в США.

На этой неделе Трамп заявил, что поддержит продажу Microsoft, если правительство США получит значительную часть продажной цены.