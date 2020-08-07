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Факты / Мир

Взрыв в Бейруте спровоцировал акции протеста, полиция применила слезоточивый газ

Жители Берута вечером 6 августа пришли к стенам парламента Ливана. Они возмущены взрывом в порту, к которому, по их мнение, привела халатность и коррупция в правительстве.

По последним данным, в результате взрыва в Бейруте 4 августа погибли не менее 149 человек и более 5 тыс. получили ранения, многие числятся пропавшими без вести. При этом более 300 тыс. жителей ливанской столицы остались без крова.

Протестующие столкнулись с ливанскими силами безопасности, полиция применила слезоточивый газ.

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В рамках расследования причин взрыва в Бейруте уже задержали 16 сотрудников порта, в целом допросили 18 человек.

Порт ливанской столицы был одним из самых главных на Ближнем Востоке.

Правительство уже выделил $66 млн на ликвидацию последствий взрыва, спасательные работы продолжаются. Однако ущерб оценивается миллиардами долларов.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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