Сложная судьба ливанской девушки стала символом великой трагедии, которая несколько дней назад громким взрывом прокатилась в Бейруте.

24-летняя фельдшер Сахар Ферес была одной из первых в составе пожарной бригады, кто выехал на помощь, когда порт горел, но еще не произошло взрыва.

Женщина позвонила к своему жениху через видеосвязь, чтобы показать масштабы пламени, однако уже через мгновение произошел мощный взрыв, унесший ее жизнь.

Несколькими минутами после взрыва с лица земли исчезла половина города, по меньшей мере 140 человек погибли, более 5 тыс. травмированы и еще множество горожан остались без жилья.

Девушка так и не обвенчалась со своим возлюбленным, но на похоронах звучал свадебный оркестр. Белый гроб с телом Фарес несли пожарные в профессиональной форме, а родные бросали лепестки роз.

— Я люблю тебя и буду любить до дня, когда смогу присоединиться к тебе, чтобы мы вместе продолжили наш путь, — написал жених.















Взрыв в Бейруте: как судьба 24-летней Фарес стала символом катастрофы / 4 фотографии

У девушки была тяжелая судьба, она родилась в деревне на севере Ливана почти на границе с Сирией. Семья была бедной, родители много работали, а потом на них напали террористы — тогда Фарес переехала в Бейтур.

Там она нашла работу, любовь и спокойную жизнь и уже планировала семью. 6 июня 2021 года пара планировала сыграть свадьбу, которая, к сожалению, уже никогда не станет реальностью.

Каждая смерть — это уникальная трагедия, несущая много боли и непринятия. История девушки, которая отправилась спасать других, а взамен умерла сама, стала символом внезапной гибели всех жертв крупной катастрофы.

Взрыв в Бейруте

Днем 4 августа припортовый район столицы Ливана Бейрута всколыхнуло два взрыва, в результате чего пострадали несколько тысяч человек и было разрушено более половины улиц города.

Всю имеющуюся информацию о взрыве в порту Бейрута собрано в материале Фактов ICTV.

Взрыв, который был виден буквально со всех точек столицы, уже сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году: количество пострадавших и пропавших без вести устанавливается.

Фото: Gilbert Karaan