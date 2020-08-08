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Факты / Мир

Выборы в США: Трамп считает, что РФ не заинтересована в его переизбрании

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не заинтересована в его переизбрании.

По мнению лидера, это связано с тем, что он действовал жестко по отношению к РФ.

— Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть президентом, — это Дональд Трамп, — отметил он.

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Как считает Трамп, в его победе также не заинтересованы Иран и Китай.

В то же время в Национальном центре контрразведки и безопасности США считают, что Россия хочет, чтобы Трамп остался в президентском кресле. Она активно работает на то, чтобы очернить его оппонента — демократа Джо Байдена.

А вот Китай и Иран, действительно, заинтересованы в смене президента США и в подрыве доверия к демократическим институтам страны.

Выборы в США 2020

В США в самом разгаре предвыборная гонка. В ней участвует действующий президент США Дональд Трамп. Его главным оппонентом является демократ Джо Байден.

Ситуацию с выборами усложняет пандемия коронавируса, из-за чего Трамп предложил перенести выборы.

Позже он публично отказался от этой идеи.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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