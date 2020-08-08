Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не заинтересована в его переизбрании.
По мнению лидера, это связано с тем, что он действовал жестко по отношению к РФ.
— Я думаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть президентом, — это Дональд Трамп, — отметил он.
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Как считает Трамп, в его победе также не заинтересованы Иран и Китай.
В то же время в Национальном центре контрразведки и безопасности США считают, что Россия хочет, чтобы Трамп остался в президентском кресле. Она активно работает на то, чтобы очернить его оппонента — демократа Джо Байдена.
А вот Китай и Иран, действительно, заинтересованы в смене президента США и в подрыве доверия к демократическим институтам страны.
Выборы в США 2020
В США в самом разгаре предвыборная гонка. В ней участвует действующий президент США Дональд Трамп. Его главным оппонентом является демократ Джо Байден.
Ситуацию с выборами усложняет пандемия коронавируса, из-за чего Трамп предложил перенести выборы.
Позже он публично отказался от этой идеи.