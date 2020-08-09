Бубонная чума: в Китае скончался еще один человек

В городе Баян-Нур на севере Китая зафиксирована еще одну смерть от бубонной чумы.

Пациенту был поставлен диагноз полиорганной недостаточности: после смерти власти города опечатала его дом и отправила на карантин семь контактных лиц.

Чтобы предотвратить вспышки опасного заболевания, в городе также ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность до конца 2020 года.

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В самом регионе Внутренняя Монголия, где и расположен Баян-Нур, Первая смерть от бубонной чумы в регионе зафиксировали 6 августа, в соседнем городе Баотоу.

Китай не первый год борется с бубонной чумой, поэтому вспышек на территории страны не ожидается — в период с 2009 по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях заболевания и 11 смертей от чумы.

Много веков назад эту болезнь назвали “Черной смертью” — бубонная чума часто приводит к летальному исходу, а распространяют ее грызуны.

Бубонная чума в Китае

В 2020 году первый случай бубонной чумы в Китае был зафиксирован 5 июля.

Тогда власть города Баян-Нур предупредила граждан, что инфекция передается от человека к человеку и является очень заразной.

Возможной причиной распространения чумы в регионе могло стать мясо монгольских сурков, которое китайцы часто употребляют в пищу.