Видео фальсификации на выборах в Беларуси появилось в сети.

На кадрах видно, как член комиссии участка №17 спускается по лестнице из окна второго этажа, а в ее руке — пакет с бюллетенями.

На втором этаже также был мужчина (вероятно, тоже член комиссии), который спускал вниз еще один большой пакет, однако уже на веревке.

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Лестницу предусмотрительно держал полицейский, а когда женщина слезла, у нее взяли пакет и начали что-то искать в бумагах.

Очевидцы, которые сняли эту “эвакуацию” бюллетеней с участка, предположили, что “за Тихановскую проголосовало уже слишком много людей”.

По их мнению, из-за фальсификаций в пользу действующего президента Лукашенко число бюллетеней не сходится с количеством избирателей.

Факты ICTV рассказывали подробнее о кандидатах и какими будут результаты голосования выборов в Беларуси, которые проходят в воскресенье, 9 августа.

Кроме действующего президента Александра Лукашенко в этом году в перечне прибавилось четыре кандидатам: Светлана Тихановська, Анна Канопацька, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Впервые за долгое время настроения общества стали более протестными, а у оппозиции появился шанс составить серьезную конкуренцию Лукашенко.