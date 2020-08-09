На выборах в Беларуси задержали 30 наблюдателей. Также в течение дня в стране задерживали активистов и сотрудников избирательных штабов.
Поэтому правозащитники сообщили еще о 30 задержанных.
В частности, штаб Светланы Тихановской сообщил о девяти задержанных. Некоторых задержали еще 8 августа, часть из них получили административные аресты.
Читайте: Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости
Всего в регионах Беларуси задержали 35 человек, которые были на выборах наблюдателями, доверенными лицами или членами избирательных штабов. В Минске задержали 27 человек.
Ситуация в день выборов в Беларуси беспокойная. Местные жители сообщают, что на въезде в Минск стоит военная техника.
Также в сети публикуют фото, на которых видно, как в столицу Беларуси съезжаются колонны из военных грузовиков, автобусов с личным составом, автозаков, водометов.
Источник: Правозащитный центр Весна