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Факты / Мир

Более 300 тыс. больных за сутки: коронавирус в мире 9 августа

Статистика коронавируса в мире на 9 августа свидетельствует о 19 637 506 больных, за сутки заболело еще более 300 тыс. человек.

Умерло от осложнений, вызванных Covid-19, 726 781 человек, за сутки — более 6 000 больных.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

  • США — 4 997 929;
  • Бразилия — 3 012 412;
  • Индия — 2 153 010;
  • Россия — 880 563;
  • Южная Африка — 553 188.

Страны-лидеры по количеству летальных исходов:

  • США — 162 423;
  • Бразилия — 100 477;
  • Мексика — 52 006;
  • Великобритания — 46 651;
  • Индия — 43 379.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

По количеству больных коронавирус Украина занимает 34 место — между Оманом и Доминиканской Республикой.

По состоянию на 8 августа в стране выявлено 79 750 случаев.

Карантин в мире

Европейский Союз обновил список стран, для которых можно открыть границы, однако Украина опять в него не попала.

Польша в 20 уездах усилила карантин.

С субботы в Норвегии начал действовать карантин для путешественников из Чехии, Швейцарии и Франции.

Коронавирус 8 августа

Для сравнения, 8 августа коронавирус в мире за сутки подтвердили еще у 117 тыс. человек, а в целом по состоянию на 8 августа заразились уже 19 305 111 жителей планеты.

В то же время выздоровели 11 681 419 пациентов. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 720 580 человек.

Фото: Dreamstime

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