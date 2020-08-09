Статистика коронавируса в мире на 9 августа свидетельствует о 19 637 506 больных, за сутки заболело еще более 300 тыс. человек.
Умерло от осложнений, вызванных Covid-19, 726 781 человек, за сутки — более 6 000 больных.
Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США — 4 997 929;
- Бразилия — 3 012 412;
- Индия — 2 153 010;
- Россия — 880 563;
- Южная Африка — 553 188.
Страны-лидеры по количеству летальных исходов:
- США — 162 423;
- Бразилия — 100 477;
- Мексика — 52 006;
- Великобритания — 46 651;
- Индия — 43 379.
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По количеству больных коронавирус Украина занимает 34 место — между Оманом и Доминиканской Республикой.
По состоянию на 8 августа в стране выявлено 79 750 случаев.
Карантин в мире
Европейский Союз обновил список стран, для которых можно открыть границы, однако Украина опять в него не попала.
Польша в 20 уездах усилила карантин.
С субботы в Норвегии начал действовать карантин для путешественников из Чехии, Швейцарии и Франции.
Коронавирус 8 августа
Для сравнения, 8 августа коронавирус в мире за сутки подтвердили еще у 117 тыс. человек, а в целом по состоянию на 8 августа заразились уже 19 305 111 жителей планеты.
В то же время выздоровели 11 681 419 пациентов. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 720 580 человек.