Кандидат в президенты Светлана Тихановская во время пресс-конференции прокомментировала результаты экзит-полов выборов в Беларуси.

Она уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее. Об этом свидетельствуют данные из трех избирательных участков, где не было фальсификаций.

Также в штабе Тихановской заявили, что использование силы против мирных демонстрантов в Беларуси будет ошибкой власти.

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Также в команде Светланы Тихановской отметили, что будут ждать официальных результатов выборов, поскольку не доверяют экзит-полам.

Ведь, по результатам их альтернативного подсчета голосов, Тихановская набирает на выборах более 80%.

По результатам государственного экзит-пола, на президентских выборах в Беларуси 2020 лидирует Александр Лукашенко. За него проголосовали 79,7% избирателей.

Светлане Тихановской свои голоса отдали 6,8%.